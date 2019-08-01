Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено
• 09:47 • 1 августа 2019
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Из-за инцидента поезда следовали на юг с увеличенными интервалами
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»
Движение на участке от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено. Об этом сообщает Мосметро в официальном аккаунте в Twitter.
Ранее стало известно, что около 7:55 на станции «Бульвар Дмитрия Донского» 24-летний житель Москвы упал под прибывающий поезд. Врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене сообщила, что ведется проверка. Был заказан обзор видеонаблюдения, вся информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
Из-за инцидента поезда Серпуховско-Тимирязевской линии следовали на юг с увеличенными интервалами.
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