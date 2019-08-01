Заместитель директора Гидрометцентра объяснил природу сухих гроз
Заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев в комментарии деловой газете «ВЗГЛЯД» рассказал, что такое сухие грозы и что является их причиной.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири могут быть сухие грозы.
Сухими грозами синоптики называют явление, когда дождь, испаряясь, не долетает до земли. Наблюдать такое явление можно в условиях сильной жары.
— Бывают такие грозы, когда молнии бьют из облака в землю, они могут вызывать пожары. Во время дождя вероятность возгорания меньше, — пояснил Елисеев.
Лесные пожары в России охватили около трех миллионов гектаров. В пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.
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