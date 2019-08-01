Дипломаты РФ проследят за ходом расследования уголовного дела после смерти женщины в Минске
Российские дипломаты имеют консульский доступ к задержанным из-за ЧП на салюте в Минске гражданам РФ. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
По его словам, у посольства РФ нет претензий к белорусской стороне. Полпредство следит за развитием ситуации. Результатов экспертиз пока нет, передает РИА Новости.
Напомним, что 3 июля, в День независимости, в Минске погибла женщина. Причиной ЧП стал взрыв фейерверочных изделий. В результате инцидента также пострадали десять человек.
Белорусские следователи задержали двух граждан РФ, которые являются представителями предприятия — поставщика фейерверков. В отношении них возбудили уголовное дело.
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