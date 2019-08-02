Арбузы и каша: названы лучшие гастрономические фестивали августа

Аналитики туристической отрасли изучили гастрономические фестивали под открытым небом (опен-эйр), предстоящие в августе, и назвали наиболее интересные события третьего летнего месяца.

В шестерку лучших гастрономических фестивалей попал «Пир на Волге», который запланирован на 17 августа в Ярославле. Гостей ждут блюда из экологически чистых продуктов местных производителей, мастер-классы и семинары, танцы, розыгрыши призов.

Организаторы пикника Street Food Weekend созывают гостей на остров Канта в Калининграде на три дня: с 30 августа по 1 сентября. Всем, кто отправится на фестиваль, обещают огромный фудкорт и голосование за лучший стритфуд-проект России, который представит нашу страну на общеевропейском конкурсе.

В Камышине Волгоградской области 24 августа пройдет 12-й ежегодный арбузный фестиваль. Помимо дегустации огромных ягод гостей ждет карнавальное «Арбузное шествие», парусная регата, ярмарка и многое другое.

Гостей фестиваля «Калейдоскоп вкуса» в Бокситогорске Ленинградской области 3 августа обещают не только вкусно накормить, но и рассказать о народных художественных промыслах и ремеслах. Для молодежи организуют фестиваль здорового образа жизни, а вечером всех ждет фейерверк.

В Белгороде 3 и 4 августа пройдет фестиваль «Русская каша». Мероприятие оформлено в военной тематике: выставка военной техники и оружия, взлет аэростата с символикой фестиваля и георгиевской лентой, танцевальный флешмоб «Вальс Победы».

В подмосковной Истре с 9 по 11 августа состоится фестиваль «Сыр Пир Мир», на котором представят свыше 500 сортов сыра отечественного производства, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Ранее сообщалось, что на гастрономическом фестивале «Бургерфест» в Москве 27 июля съели более 48 тысяч бургеров.

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