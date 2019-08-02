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Происшествия

Задержан подозреваемый в стрельбе на юго-востоке столицы

Юлия Захарова
• 11:37 • 2 августа 2019
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Юных Ленинцев
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Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Юных Ленинцев
Фото: pixabay.com

В Москве задержали подозреваемого, устроившего стрельбу из травматического оружия 16 июля. Об этом заявили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. Между двумя мужчинами произошла ссора, один начал стрелять, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Уточняется, что злоумышленник был бывшим сожителем его подруги.

— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Москвы. 16 июля он ждал потерпевшего в подъезде дома для разговора, возникшего на почве ревности, а во время конфликта достал предмет, похожий на травматический пистолет, и несколько раз выстрелил в оппонента, — заявили в пресс-службе.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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