Семья Жанны Фриске полностью вернула «Русфонду» деньги, собранные на лечение певицы
Родственники Жанны Фриске полностью вернули долг «Русфонду». Об этом сообщили в благотворительной организации.
— 2 августа на счет «Русфонда» поступило 13 653 214 рублей — остаток долга наследников Жанны Фриске, — указано в сообщении.
Отмечается, что данная сумма была взыскана приставами по судебному решению. Семья певицы должна была вернуть деньги, собранные на ее лечение и неиспользованные по назначению.
Также на счет фонда были переведены 60 тысяч рублей компенсации уплаченной организацией госпошлины.
Данная ситуация продолжалась более двух лет. Родственники Фриске не захотели предоставить подтверждение, что все пожертвования пошли на оплату медуслуг. В 2017 году суд постановил взыскать с них более 21 миллиона рублей в пользу фонда, пишет РИА Новости.
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