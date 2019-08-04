Виктория Цыганова: У Вилли Токарева было детское сердце

Российский исполнитель и композитор Вилли Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Певица Вика Цыганова рассказала «Вечерней Москве», что Вилли Иванович был очень хорошим человеком, светлым, добрым и открытым, всегда ее поддерживал.

— Мне он напоминал ребенка всегда. Каждое его выступление люди воспринимали очень тепло, потому что у него было детское сердце, непосредственность, мощное чувство оптимизма. Очень жаль, что такие люди покидают этот свет. Помолимся за его светлую душу. Царствие небесное Вилли Ивановичу. Я с ним работала и в Белоруссии на «‎‎Славянском Базаре», и в Америке, и на Дальнем Востоке, где сейчас нахожусь. Он прожил хорошую, достойную жизнь. Я думаю, каждый, кто его знал, вспомнит его добрым словом, а это уже очень многое скажет. Он исполнял настоящий русский шансон с настоящей живой душой. Ко мне он очень хорошо относился, и приятно говорить об этом, потому что только самодостаточные люди, очень талантливые и свободные, могут поддерживать друг друга. Все, что я сказала, характеризует Вилли Ивановича как очень большого мастера и хорошего человека, — сказала Цыганова.

СПРАВКА

Напомним, что Вилли Токарев был одним из самых известных в эмиграции исполнителей русского шансона. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы», «‎‎Журавли» и «Чубчик кучерявый». В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.

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