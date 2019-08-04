Демократы возложили на Трампа вину за инциденты со стрельбой в США

Ряд представителей Демократической партии США выступили с резкой критикой в адрес президента Дональда Трампа, возлагая на него ответственность за инциденты со стрельбой в Техасе, Огайо и Чикаго, жертвами которых стали 30 человек.

Представитель Нью-Джерси в Сенате Кори Букер выразил мнение, что Трамп несет ответственность за случившееся, поскольку «насаждает страх, ненависть и нетерпимость», а его политику охарактеризовал как националистическую.

Бывший член Палаты представителей США от 16-го избирательного округа Техаса, кандидат в президенты США на выборах 2020 года Бето О’Рурк заявил, что Трамп — «открытый явный расист и поощряет расизм в стране».

Белым националистом, расистом и ксенофобом Дональда Трампа назвал и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Как отмечает Reuters, критику в адрес Трампа подогревает то, что он не сделал ни единого публичного заявления относительно инцидентов со стрельбой, ограничившись публикациями в своем Twitter.

Напомним, 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (Техас) погибли 20 человек, ранения получили 26 человек. 4 августа произошла стрельба в районе Орегон в Дейтоне (штат Огайо), 10 человек погибли, ранения получили 16 человек. В тот же день семь человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил в парке на детской площадке в Чикаго.

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