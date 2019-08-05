Кейт Миддлтон попала под шквал критики за поздравление Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения — ей исполнилось 38 лет. Однако радостное событие в глазах поклонников королевской семьи затмило поздравление имениннице от принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, которое многие сочли невежливым.

В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram появилось лаконичное поздравление в адрес герцогини Сассекской с фотографией, сделанной еще в период беременности Меган.

Подписчики с неудовольствием отметили, что поздравлять именинницу снимком, в центре которого находится не она, а Кейт, невежливо. Другие отметили, что фотографию явно выбирали с тем, чтобы в выгодном свете показать именно супругу принца Уильяма, а не виновницу торжества.

Впрочем, досталось и Меган Маркл. Некоторые подписчики припомнили, что она не поздравляла с днем рождения своих племянников — детей Уильяма и Кейт.

Наконец, нашлись и те, кто призвал не делать из мухи слона, превращая обычное протокольное поздравление в нечто из ряда вон выходящее.

Отметим, в Instagram герцога и герцогини Сассекских поздравление получилось куда более сердечным: принц Гарри поздравил с днем рождения свою «потрясающую жену» и поблагодарил, что она присоединилась к нему «в этом приключении».

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