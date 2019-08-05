Абонементы за 1,5 миллиона рублей в Большой театр назвали техошибкой
Абонементы стоимостью 1,5 миллиона рублей в Большой театр назвали технической ошибкой, сообщили «ВМ» в пресс-службе Большого театра.
— Произошла техническая опечатка, чисто технический сбой. Никаких абонементов, тем более за 1,5 миллиона, у нас нет и в помине, — пояснили сотрудники.
Согласно информации, ошибка была ликвидирована еще на прошлой неделе. Отмечается, что в театре не считают эту ситуацию достаточно значимой, чтобы ее комментировать. В пресс-службе посоветовали меньше обращать внимание на такие оплошности и больше — на предстоящие премьеры.
Ранее на официальном портале Большого театра в разделе заказа билетов появилось упоминание о продаже билетов на спектакли Исторической сцены. Было указано, что их стоимость — 1,2-1,5 миллиона рублей.
Немного позднее эта строчка с сайта исчезла.
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