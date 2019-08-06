Праздничные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 миллиона человек

Прошедшие с 1 по 4 августа торжества, посвященные 80-летию ВДНХ, посетили 1,2 миллиона человек. За четыре дня в рамках праздничной программы для гостей организовали концерты, театральные и балетные постановки, видеопроекционное шоу и другие развлечения.

Одним из ярких событий стало уникальное шоу дронов, которое подготовили специально к юбилею выставки. Кроме того, на Центральной аллее был организован парад-карнавал, организованный центром океанографии и морской биологии «Москвариум».

Популярностью у гостей пользовался музей ВДНХ, который был открыт 1 августа. В нем можно познакомиться с историей комплекса и биографиями тех, кто внес свой вклад в его развитие.

Всего за время праздника было показано 15 концертов, 25 видеопроекционных представлений и восемь балетных постановок. Кроме того, были организованы спортивные соревнования и другие события. Так, на площадке возле фонтана «Дружба народов» можно было принять участие в флешмобах известного танцора Виталия Сурмы, а любители экстремального отдыха посетили соревнования по вейкбордингу.

Для юных гостей выставки были организованы тематические детские площадки, на которых можно было строить фигуры из разноцветного песца и играть в различные игры, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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