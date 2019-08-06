Эксперты заявили об опасности писем с предложением отказа от рассылок
Эксперты в области кибербезопасности сообщили о том, что предложения отписаться от рекламных рассылок в формате электронных писем могут быть продуктом мошеннической кампании. Об этом пишут на BleepingComputer.
Так, пользователю интернета могут прийти письма: «Подтвердите запрос на отмену подписки» или «Чтобы прекратить получение электронных писем от нас, нажмите "Ответить" и дайте нам знать».
Обычно, в таких сообщениях не указывается, от каких именно рассылок поступает предложение отказаться. Главное, на что стоит обратить внимание — это просьба о подтверждении активности своего ящика.
Цель мошенников — сформировать базы пользователей для распространения фишинговых писем либо перепродажи электронных адресов другим рекламодателям.
Ранее антивирусная компания предупредила о мошеннических клонах популярного приложения FaceApp. Сообщалось, что от рук аферистов пострадало свыше 90 тысяч человек.
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