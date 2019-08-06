Назначен новый замруководителя Главного контрольного управления Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении нового заместителя руководителя Главного контрольного управления Москвы. Документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.
— Назначить Клименко Елену Сергеевну на должность заместителя начальника Главного контрольного управления Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы, — говорится в официальном документе.
СПРАВКА
Елена Клименко родилась 31 мая 1974 года. Высшее образование она получила в Российском государственном социальном университете, закончив обучение в 2006 году по специальности «юриспруденция». В марте 2007 года начала работу в должности специалиста — эксперта юридического отдела управления Федеральной антимонопольной службы по Москве. В дальнейшем занимала должности ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, заместителя начальника отдела контроля органов власти и правовой экспертизы, заместителя начальника правового отдела Московского УФАС России.
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