Сборная РФ стала лучшей на первом международном турнире по шахматам среди заключенных
Сборная Российской Федерации на первом международном турнире по шахматам среди заключенных выиграла золото. Соревнования по интеллектуальному виду спорта прошли в Интернете.
Заключенные из РФ выиграли в семи матчах и набрали 22,5 очка. Второе место заняли сразу две команды — Италии и Белоруссии. Бронзу по шахматам получили заключенные из Армении.
Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев говорит, что благодаря таким турнирам повышается популярность интеллектуального спорта среди тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.
— Отметим, что любое участие в подобном или культурно-массовом мероприятии указывается во всех характеризующихся материалах при подготовке осужденного к переводу на облегченные условия содержания или к предоставлению отпусков за пределами исправительного учреждения, — приводит РИА Новости слова Бояринева.
Добавим, что организатором первого турнира по шахматам такого формата выступила Америка.
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