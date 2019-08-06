Требования к оценке эффективности вузов предложили изменить в России
Минобрнауки России предложило снизить требования к оценке вузов и внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, предлагается разделить все учебные учреждения на две группы. В первую войдут вузы в Москве и Санкт-Петербурге, во вторую — все остальные. При этом для второй группы необходимые показатели значительно ниже. В частности, им необходимо преодолеть порог среднего балла за ЕГЭ в 60 баллов.
Кроме того, документ предлагает пользоваться одной платформой, учитывающей число публикаций и количество цитирований, — Web of Science. Помимо нее сейчас также используется система Scopus, сообщает ТАСС.
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