Книгу рецептов блюд из саги «Звездные войны» выпустят для фанатов

Сборник рецептов блюд из саги «Звездные войны» выпустят для фанатов в ноябре.

Книга выйдет в свет силами издательства Insight Editions. Ее авторами являются Челси Монро-Кассель и Марк Сумерак. Она будет написана от лица героя фильма Строно Таггса, который был главным поваром в замке Маз Канаты, сообщается в Twitter-аккаунте издательства.

