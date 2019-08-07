Почти 50 идей москвичей по улучшению столичных музеев реализовали с начала года

В рамках краудсорсинг-проекта «Музеи Москвы» с начала текущего года было реализовано уже 46 идей горожан по улучшению качества работы столичных культурных площадок. Еще 54 инициативы планируют воплотить в жизнь до конца 2021 года.

— Мы попросили москвичей рассказать, какими они хотят видеть городские выставочные пространства. Обсудить предлагалось несколько важных тем: клиентоориентированность музеев и их сотрудников, комфортность посещения столичных выставок, качество предлагаемых услуг и сервисов, новые технологии и дополнительные мероприятия в музеях, а также место музеев в городской застройке, — рассказали в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

По итогам обсуждения, которое состоялось с 19 по 30 ноября прошлого года, участники проекта «Музеи Москвы» высказали более 1400 своих идей. По итогам прошедшего экспертного отбора было выбрано 100 наиболее актуальных предложений, реализация которых ожидается к концу 2021 года. Из них почти половина идей по улучшению качества музеев Москвы уже была воплощена в жизнь.

В числе реализованных идей — создание для экспонатов QR-кодов и введение единого билета на все выставки. Последняя возможность была реализована, к примеру, в Государственном Дарвиновском музее и Музее Москвы. Кроме того, были созданы каналы на YouTube, где размещаются видеоролики с обзорами событий культурных площадок и анонсами различных событий и акций.

Подчеркивается, что основная часть предложений граждан была связана с применением в музеях современных цифровых технологий.

— По просьбам москвичей были оцифрованы и выложены в интернет редкие книги, рукописи, монографии и дневники, — рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Среди идей, которые планируют реализовать до конца 2021 года — внедрение современного стандарта обслуживания посетителей для музейных работников и обновлений территорий возле выставочных комплексов. Кроме того, в зданиях будут размещены стойки для зарядки мобильных устройств, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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