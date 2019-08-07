Разработку МЦД-5 могут закончить к середине 2020 года

Разработка проекта МЦД-5 может быть завершена к середине 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день все силы брошены на проекты МЦД-1 и МЦД-2. Работа ведется поэтапно, в первую очередь будет запущен сквозной поезд. Также пройдет строительство третьего и четвертого путей — это позволит сделать движение по МЦД обособленным. Планируется, что четыре диаметра будут постепенно введены до 2024 года включительно.

— Пятый, связанный с Павелецким направлением, мы сейчас прорабатываем: через какой коридор запустить; с какими диаметрами его можно связать; как технологически это будет работать. Думаю, до середины 2020 года мы эту аналитическую и расчетную работу закончим, — рассказал Марат Хуснуллин.

На первых двух сквозных маршрутах МЦД будет обустроено 66 станций, на 27 из которых можно будет пересесть со станций метро. По МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать поезда «Иволга», оснащенные всем необходимым для комфортной поездки в современных городских условиях, передает агентство городских новостей «Москва».

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