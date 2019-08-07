Поступления от НДФЛ в московский бюджет увеличились на 11 процентов

Поступления от налогов на доходы физических лиц в бюджет столицы за первые шесть месяцев 2019 года выросли почти на 50 миллионов рублей. Отмечается, что это связано с увеличением среднемесячной заработной платы и численности занятых.

Объем средств, полученных от НДФЛ в первой половине 2019 года, увеличился на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сумма составила почти 460 миллиардов рублей, что, как отметили московские власти, значительно превышает текущий уровень инфляции.

Большую часть поступлений от НДФЛ составляют средства, выплаченные организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими работу жителям города.

— Их объем в первом полугодии 2019-го вырос на 11,7 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ­— сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Доходы от налогов, которые предприниматели платят за себя, налогов от выигрышей в лотерею и от сдачи различных объектов в аренду также увеличились (на 14,5 процента).

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, увеличение объема поступлений в бюджет стало следствием того, что налогоплательщиков становится больше: горожане активнее устраиваются на работу и получают более высокие зарплаты.

— За пять месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднесписочная численность занятых увеличилась на один процент. Прирост наблюдался во всех отраслях экономики, — приводит слова Тихонова официальный сайт мэра Москвы.

НДФЛ, ставка которого не меняется с 2001 года и составляет 13 процентов, — один из основных доходов столичного бюджета. Основные средства приносит налог на прибыль организаций.

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