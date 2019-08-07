Светлана Лобода вызвала восхищение подписчиков свадебным снимком сестры
Российская певица Светлана Лобода на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала черно-белую свадебную фотографию своей сестры Ксении. Подписчики исполнительницы выразили свое восхищение снимком в комментариях.
Пользователи соцсети написали, что певица и сестра очень похожи друг на друга. Многие даже не сразу смогли понять, кто из них именно запечатлен на снимке.
- Я сначала испугался. Подумал, что это вы, Светлана, - прокомментировал фотографию один из подписчиков.
Сама Лобода пожелала Ксении счастья в супружеской жизни.
- Жизнь. Она такая. Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше, - пишет певица в Instagram.
Известно, что свадьба сестры Лободы состоялась еще в июне 2019 года.
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