Сергей Собянин уволил первого зампредседателя Мосгосстройнадзора

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого заместителя председателя Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Алексея Амелькина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Освободить Амелькина Алексея Владимировича от замещаемой должности первого заместителя председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 12 августа 2019 года по собственной инициативе, — говорится в тексте документа.
Также мэр Москвы назначил Андрея Еремина на должность заместителя руководителя Департамента спорта столицы с заключением служебного контакта сроком на пять лет.
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