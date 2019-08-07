Дело о массовых беспорядках 27 июля передано в Центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклады о ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
— По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что сейчас уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка объединены в одно производство.
Одновременно с этим в СК РФ добавили, что продолжаются следственные действия после массовых мероприятий 3 августа. В качестве свидетелей были допрошены более 800 человек из числа задержанных в административном порядке.
Ранее суды Москвы отправили под административный арест 89 участников несогласованной акции 27 июля.
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