Политолог рассказал, почему Скотленд-Ярд и власти Британии разошлись в деле Скрипалей

Полиция Британии не смогла предоставить материалы, позволяющие найти причастность российских властей к «делу Скрипалей». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу британской контртеррористической подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу. Он отметил, что для предъявления каких-либо обвинений необходимы веские доказательства, а не домыслы.

Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, официальные власти Британии выставили себя не в лучшем свете.

— Скотленд-Ярд, в отличии от правительства Великобритании, уже бывшего премьер-министра Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона, пошедшего на повышение, печется о своей репутации. А вот эти ребята нет. Они делают необдуманные политические заявления, буквально гробя свое доброе имя в глазах всей просвещенной мировой общественности, — отметил эксперт.

При этом, по словам Мухина, Борис Джонсон может попытаться одернуть Скотленд-Ярд, он на такое способен. Политолог напомнил, что относительно недавно Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении нашей страны из-за «дела Скрипалей», а Великобритания инициировала введение ограничений для России.

— Спасибо Британии, которая сыграла сама против себя. И нам сейчас необходимо требовать снятия санкций и принесения официальных извинений. А заодно и счет неплохо бы выставить. В целом, как показывает ситуация с МH17, с бесконечно затягивающей дело комиссией Нидерландов, подобное поведение — общеевропейская практика.

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