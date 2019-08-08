Турецкий лидер Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция не признает присоединение Крыма к России, сказал лидер страны Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности, — заявил турецкий лидер, передает РИА Новости.
Также Эрдоган добавил, что надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украины.
Владимир Зеленский в рамках визита в Турцию встретился с украинской и крымско-татарской общинами и призвал их представителей возвращаться на Украину, чтобы «развивать родину».
Крым стал регионом России в 2014 году после референдума, на котором более 96 процентов участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев не признал воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Власти Украины много раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями вернуть полуостров.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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