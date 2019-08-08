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День фронтовой собаки отпразднуют 18 августа в Музее Победы

Илья Зуев
• 11:45 • 8 августа 2019
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Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Тематические мастер-классы, выступления питомцев кинологических служб и бесплатные экскурсии ждут посетителей Музея Победы 18 августа во время празднования Дня фронтовой собаки. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе музея.

— Зрителям покажут работу собак различных «профессий»: истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей. Кроме того, гости праздника увидят и современных четвероногих героев России. Поисковые и защитные навыки продемонстрируют питомцы ведущих российских кинологических служб, — отметили в пресс-службе.

В рамках бесплатных экскурсий будут представлены элементы исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны. В воспроизведении боевых эпизодов примут участие четвероногие питомцы. Кроме того, в рамках праздника будут проведены выступления по фристайлу, трейболу и фрисби.

На открытой площадке музея организуют мастер-классы, в ходе которых гостям расскажут, как научиться понимать своего питомца, а также о том, как собаки могут помочь детям научиться хорошо говорить и читать.

Всем желающим будут доступны тематические фотозоны и полевые кухни, передает агентство городских новостей «Москва».

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