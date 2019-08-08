Еще 20 беспилотных автомобилей подготовили для эксплуатации в Москве
Для эксплуатации на столичных дорогах были подготовлены еще 20 беспилотных автомобилей. Об этом в рамках VII Международного евразийского форума «Такси» рассказал заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.
— Кроме Москвы и Татарстана, участниками программы беспилотного транспорта будут Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Владимирская, Новгородская, Нижегородская области, Чувашская Республика, Самарская область, Краснодарский край, — рассказал он.
Министр подчеркнул, что на дорогах Москвы уже можно встретить беспилотные автомобили одного из сервисов. Для эксплуатации в городе были дополнительно аттестованы еще 20 машин.
Основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в столице станут МКАД и Третье транспортное кольцо, передает агентство городских новостей «Москва».
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