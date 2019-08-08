Пьяного пассажира сняли с поезда Москва — Белгород за нападение на полицейского
Неадекватное поведение и нападение на сотрудника правоохранительных органов стали причиной снятия пьяного пассажира с поезда Москва — Белгород. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
— Транспортные полицейские попытались успокоить нарушителя порядка. Однако мужчина на замечания никак не отреагировал, начал демонстративно оскорблять стражей порядка, а потом и вовсе применил физическую силу в отношении полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, — указано в сообщении ведомства.
Пассажира сняли с поезда сотрудники полиции, находившиеся в Орле, рассказали в пресс-службе. Материалы проведенной проверки были переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.
Задержанным оказался уроженец Амурской области 1993 года рождения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.
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