Мэр Москвы назначил новых руководителей в столичных ведомствах
Официальные документы о назначениях подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего были назначены два человека на новые должности. Документы находятся в открытом доступе и размещены на официальном сайте мэра Москвы.
В первом документе говорится, что на должность заместителя руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы назначается Дмитрий Сорокин.
— Заключить служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы, — говорится в документе.
Известно, что Дмитрий Сорокин был начальником управления подготовки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Также Сергей Собянин назначил заместителем руководителя Департамента капитального ремонта Ольгу Сафронову.
С ней также заключен служебный контракт сроком на пять лет, не превышающим срок полномочий мэра Москвы, сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва».
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