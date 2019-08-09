Житель Приморья рассказал, как выглядит сельдяной король

Житель Приморья Владимир Тарасов рассказал, как ему удалось поймать сельдяного короля. Рыба появилась у берегов бухты Паллада

По его словам, никто не решался подойти к ней. Владимир Тарасов взял сельдяного короля за хвост и потащил подальше от отдыхающих. Он заметил, что глаза у рыбы двигались, как у ящерицы.

— Это смешно, но я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть, — цитирует Владимира Тарасова РИА Новости.

Он добавил, что концы усов рыбы напоминали необычный цветок. По размерам она примерно составляла 2 метра 70 сантиметров и весила около 5-6 килограмм. В воде она светилась словно зеркало.

— И такое чувство, что рыба без головы. Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч, — продолжил Владимир Тарасов.

Он отметил, что фотосессия с рыбой длилась около 15 минут. При этом сельдяного короля периодически опускали в воду, чтобы он не чувствовал дискомфорта.

По словам Владимира Тарасова, некоторые предлагали съесть рыбу, однако ее решили отпустить в море.

Читайте также: Редчайшую рыбу впервые заметили у берегов России