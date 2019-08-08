Сельдяной король впервые обнаружен в России
В бухте Паллада в Приморском крае обнаружили сельдяного короля — редчайшую рыбу, которая прежде не встречалась в нашей стране.
Как рассказали очевидцы, рыба выглядела очень внушительно и напоминала «какое-то чудовище», а из-за усов рыбу сочли ядовитой. Сфотографировав редкий экземпляр, местные жители отпустили ее в море.
Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков подчеркнул уникальность события и отметил, что ради такой редкой рыбы «любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света».
Как отмечает РИА Новости, сельдяной король получил такое название благодаря лучам спинного плавника на голове, формирующим подобие короны. Еще одно название рыбы — ремнетел. Обычно она встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Ранее не менее необычную находку сделала пермская семья, обнаружив в своей квартире полутораметрового питона.
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