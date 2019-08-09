Многофункциональный торговый комплекс построят под Павелецкой площадью

Первый этап строительства многофункционального торгового комплекса, который появится под Павелецкой площадью, уже согласован, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

— Мосгосэкспертиза согласовала проект модернизации Павелецкой площади, предполагающий возведение пятиуровневого торгового комплекса с подземной автостоянкой и создание нового общественного пространства с пешеходными зонами, — уточнил председатель столичного ведомства Валерий Леонов.

Он также напомнил, что еще с 2011 года в Москве запущена комплексная программа реконструкции городских вокзалов и благоустройства расположенных рядом с ними территорий.

Площадь подземного торгового комплекса составит более 72 тысяч квадратных метров. На четырех этажах расположатся кафе и рестораны, магазины и супермаркет, фуд-маркет и фуд-корты. Запланировано и создание подземной одноэтажной автостоянки на 277 мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Входы в ТЦ интегрируют в наземное пространство. В подземный комплекс можно будет попасть по наружным лестницам, пешеходным пандусам и эскалаторам под остекленными навесами и козырьками.

Как пояснили в пресс-службе, на территории, прилегающей к Павелецкой площади, будут благоустроены проезды, площадки для передвижения пешеходов, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, насыпаны искусственные холмы, установлены скульптуры, малые архитектурные формы и наружное освещение территории.

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