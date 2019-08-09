Лейбл MALFA прокомментировал отмену концертов певицы Наргиз
Музыкальный лейбл MALFA дал официальное заявление, в котором прокомментировал ситуацию с певицей Наргиз.
— Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз — выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды, — рассказали представители MALFA на своей странице Instagram.
Сотрудники продюсерского центра отметили, что отправили множество официальных запросов на подтверждение участия Наргиз в концерте, но они были проигнорированы. В связи с этим лейбл был вынужден отменить выступление артистки.
Представители MALFA сообщили также, что по-прежнему ждут от Наргиз информации о дальнейшем сотрудничестве с продюсерским центром и просят певицу внести ясность насчет августовских концертов посредством официального поста.
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Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз - выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации. Мы по-прежнему ждем от Наргиз информации по остальным концертам, которые планировалось провести в августе. Ответа на данный момент мы не имеем. Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста - подтверждения или отказа от участия в августовских концертах в своем инстаграм аккаунте.
Публикация от MALFA (@malfa.family)
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