Олег Майами заявил, что оскорбления Фадеева от его имени разместили хакеры

Популярный певец Олег Майами публично заявил, что оскорбления в адрес Максима Фадеева, которые недавно появились на его странице в соцсети, — дело рук хакеров, взломавших его аккаунт.

Ранее на странице артиста в Instagram появился пост, в котором говорилось, что Наргиз Закирова «сбежала от жирного». Фраза была отсылкой к новости о прекращении сотрудничества певицы с продюсером. Позже публикация была удалена.

Певец выставил новое видео, на котором он держит газету с подтверждением того, что мошенники выставили в Сеть от его лица оскорбительную реплику, касающуюся продюсера.

— Максим Фадеев святой человек. Мой профиль взломали хакеры. Они разместили ложную информацию о Фадееве. Заявляю, что это кристально чистый человек. Он никогда не издевался над своими сотрудниками, не принуждал их к сексу и не изменял своей жене. Я очень доволен своим боссом, — заявил Майами.

Известно, что конфликт между певицей Наргиз и Фадеевым продолжается. Юристы певицы готовы подать в суд на его продюсерский центр MALFA.

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