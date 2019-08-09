Минкультуры предложило ввести штраф за съемки в кинотеатрах
Министерство культуры Российской Федерации выступило с предложением штрафовать людей за съемку фильмов в кинотеатрах. За указанное действие, исходя из инициативы ведомства, нарушители могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей и более.
Кроме того, фигуранта дела могут привлечь к исправительным работам на 50 часов и более с изъятием используемого в кинотеатре оборудования.
Документ Минкультуры опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомству совместно с МВД проработать вопрос об административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
В настоящее время указанное действие на законодательном уровне не запрещено.
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