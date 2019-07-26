Владимир Мединский рассказал Владимиру Путину о финансировании российских музеев
Президент России Владимир Путин и министр культуры страны Владимир Мединский 26 июля провели рабочую встречу. Глава Минкульта рассказал лидеру государства, в каком состоянии в данный момент пребывает проблема финансирования отечественных музеев.
По словам Мединского, в последнее время бюджетное финансирование значительно увеличилось. Глава Минкульта отметил, что деньги выделяются как на зарплаты и ремонт, так и на создание и открытие новых экспозиций.
- Размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос за эти годы практически на 70 процентов, что отозвалось и в росте собственных внебюджетных доходов музеев. Они научились хорошо зарабатывать, доходы выросли в 2,5 раза, - передает слова Мединского официальный сайт телеканала НТВ.
Руководитель ведомства во время встречи с Путиным заявил, что в некоторых российских регионах музеи выполняют не только культурную функцию, но и стимулируют рост местной экономики, привлекая туристов и не только.
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