Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле

Певица Наргиз Закирова на своей официальной странице в социальных сетях написала пост, в котором обвинила продюсерский центр Максима Фадеева в «элементарной травле».

Исполнительница отметила, что руководство компании не только отменило все концерты ее турне, но и заставило организаторов одного из них записать видео с поездом, из которого «звезда», как она пишет, «якобы не вышла».

По словам Наргиз, происходящее начинает напоминать использование методов «из 90-х».

Однако певица, несмотря на трудности, сообщает подписчикам, что не собирается сдаваться.

- Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, - пишет Закирова в Instagram.

Напомним, что ранее в СМИ разгорелся скандал между продюсером и певицей. Исполнительница на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра, в котором ее уведомили о расторжении с ней контракта.

А 8 августа она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.

Немного позднее Фадеев в завуалированной форме, не называя имен, ответил на претензии Наргиз.

Также продюсер выложил пост, в котором показал, как он ищет гармонию после скандала с певицей.

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Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ольги Кузьминой

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