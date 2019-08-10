Москвичей пригласили на прогулку по маршруту Сергея Гармаша

Специальный проект «Москва театральная» на портале «Узнай Москву» приглашает горожан прогуляться по столице по маршруту народного артиста России Сергея Гармаша.

Во время экскурсии пользователи узнают, на какой улице находилось кафе, где актер подрабатывал в студенческие годы, а также увидят место съемки одной из главных сцен из фильма «Мастер и Маргарита».

Маршрут начинается у театра «Современник», в котором Сергей Гармаш работает уже более 30 лет. Затем предлагается пройтись по улице Покровке. Здесь актер прожил три года в общежитии театра «Современник».

После Сергей Гармаш приглашает выйти на Маросейку, а затем по Ильинке дойти до Красной площади и Кремля. Затем горожане смогут пройти по Тверской улице до Камергерского переулка.

Прогулка заканчивается у здания на углу Тверской улицы и Страстного бульвара, где раньше был ресторан Всероссийского театрального общества. Сергей Гармаш часто обедал в этом заведении.

Спецпроект «Москва театральная» был запущен в марте 2019 года. Для горожан также доступна экскурсия актрисы Ирины Апексимовой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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