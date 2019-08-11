Горение на военных складах под Ачинском ликвидировали
Горение на военных складах под Ачинском, возникшее из-за взрывов боеприпасов, было ликвидировано. Об этом проинформировал глава главного управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.
— Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности, — заявил глава ведомства.
По его словам, работы по разминированию отрезка железной дороги, проходящей рядом со складами, были завершены. В связи с этим имеется возможность движения поездов, пишет ТАСС.
Напомним: пожар в военной зоне на территории Ачинска в Красноярском крае произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. В тушении принимали участие десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.
9 августа на складе боеприпасов в Ачинске произошел новый взрыв. Причиной пожара стало попадание молнии в полигон. В результате инцидента пострадали 11 человек.
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