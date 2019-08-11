Психолог посоветовала мужчинам, как преодолеть кризис среднего возраста
Эмоциональная или физическая встряска поможет мужчинам преодолеть кризис среднего возраста. Об этом рассказала психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.
— Этого можно достичь «цивилизованными способами». Это занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, строительство дома, дачи, покупка машины, — заявила эксперт.
Она добавила, что для преодоления той же проблемы женщине следует не забывать о своих интересах. Сделать это возможно с помощью создания списков занятий по принципу «я должна» и «я хочу». Между этими двумя списками в идеале должно соблюдаться равновесие, что означает наличие жизненного баланса, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее психолог рассказала, как следует бороться со стрессом.
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