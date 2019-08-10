Россияне назвали способы победить эмоциональное выгорание на работе
Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников провели опрос, посвященный эмоциональному выгоранию на работе и способам справиться с ним.
Чаще всего респонденты называли лучшим средством от эмоционального выгорания отпуск — 18 процентов опрошенных. По десять процентов предложили бороться с этой напастью с помощью смены работы и применения методик самоконтроля.
При этом женщины чаще мужчин выбирают отдых, тогда как представители сильного пола предлагают спортивную активность в качестве лекарства от выгорания.
Среди причин эмоционального выгорания респонденты чаще всего называли стресс и эмоциональную неустойчивость, рутину, руководство и некорректную организацию рабочего процесса, незаинтересованность в работе и недостаток отдыха — по 11 процентов. Еще по девять процентов опрошенных упоминали низкую зарплату, большой объем работы и атмосферу в коллективе.
Опрос онлайн-сервиса Superjob прошел 9-13 июля среди тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет в 307 населенных пунктах всех округов России, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более 90 процентов всех россиян испытывают стресс на работе и только 7 процентам удается оставаться в гармонии с собой.
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