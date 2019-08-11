Фадеев заговорил философскими цитатами на фоне конфликта с Наргиз
Музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился со своими подписчиками ободряющими философскими фразами. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
— Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается все новое, — подписал Фадеев публикацию цитатой из книги Эльчина Сафарли «Мне тебя обещали».
Он добавил, что невозможно что-то построить, не разрушив другое, и пожелал всем «обновления».
Ранее между Максимом Фадеевым и певицей Наргиз разгорелся скандал. Исполнительница на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра с уведомлением о расторжении с ней контракта. Позже несколько ее выступлений были отменены. Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле.
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