Певица Наргиз рассказала, что собирается в монастырь
Певица Наргиз заявила, что может уйти в монастырь. О таком неожиданном решении она сообщила на своей странице в Instagram.
— В связи со сложившимся обстоятельством УХОЖУ В МОНАСТЫРЬ! Кто со мной girlzzz? — подписала исполнительница пост (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
Поклонники артистки оценили шутку:
«Наргиз была, Наргиз есть, Наргиз будет всегда!»
«Тусоваться будем?»
«Я с вами. Умею вкусно готовить»
«Пожалуй, с вами. Когда выезжаем?»
«С Наргиз хоть куда»
Ранее между музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и Наргиз разгорелся скандал. Певица на своей странице в соцсети рассказала, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра с уведомлением о расторжении с ней контракта. Позже несколько ее выступлений были отменены. Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле.
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