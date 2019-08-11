Праздник верующих Курбан-байрам стартовал в Москве

11 августа сотни тысяч верующих собрались молитву в столичных мечетях на праздник жертвоприношения Курбан-байрам.



Миллионы мусульман в этот день вспоминают поучительную историю о пророке Ибрахиме (Аврааме) и его сыне Исмаиле (Измаиле), описанную в Коране. Во сне Ибрахиму в качестве испытания было велено принести любимого сына в жертву. Несмотря на тягость испытания, Ибрахим не ослушался повеления всевышнего. Когда пророк Ибрахим уложил сына на бок и вознамерился принести его в жертву, Аллах остановил Ибрахима, повелев вместо сына принести в жертву животное, тем самым проявив великую милость по отношению к нему.

С раннего утра у Соборной мечети на проспекте Мира стали собираться десятки тысяч мусульман. К шести часам практически все пространство соседних улиц, по решению городских властей выделенных для молящихся, было занято людьми. Как и на Уразу-байрам, волонтеры в ярких жилетках и с мегафонами помогали верующим быстрее занять места для молитвы. Скоро асфальта уже не было видно под молитвенными ковриками.

— Я мусульманин, но, может, и не самый правильный, не самый ревностный. Много работы, поэтому нечасто удается попасть в мечеть, помолиться. Но на Курбан-байрам стараюсь обязательно прийти, — подчеркнул таксист Эмомали Абулькабиров. По его словам, он живет и работает в столице давно, и здесь, в отличие от Европы, к мусульманам относятся очень спокойно и дружественно.

— Очень приятно, когда клиенты, даже и не мусульмане, поздравляют меня накануне с праздником, — поделился Эмомали.

Совместная молитва, на которую собирается столько людей, — само по себе событие радостное. Здесь встречаются земляки, друзья, которые, может быть, не видели друг друга несколько месяцев. Собравшиеся отмечают, что вдвойне приятнее молиться рядом с близкими людьми.

Чтобы удобнее было искать друг друга, многие надели узнаваемую одежду. Киргизы — свои традиционные остроконечные головные уборы, войлочная верхушка которых заметна издали. Многие пришли в футболках с национальной символикой. Сегодня тут все флаги бывших среднеазиатских советских республик.

А кто-то в эти же часы находился далеко от Москвы — в Мекке.

— Теперь 25 тысяч российских мусульман смогут посетить святые места. По сведениям наших туроператоров, вся квота выбрана. Мусульман московской общины на хадж полетит примерно 2,5 тысячи. Мы — счастливые люди. Россия — единственная страна, где нет очереди на хадж, у нас поехать может и стар, и млад. В то время как в странах арабо-исламского мира людям, чтобы попасть на хадж, надо прождать несколько десятилетий. Поэтому там приоритет отдается пожилым верующим, — отметил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Праздник будет длиться три дня. Одна из его главных традиций — угощение. В домах мусульмане накроют полные столы.

— Традиции могут отличаться в зависимости от страны, но вообще в первый день будут подавать блюда из печени и сердца барана. Обычно их мелко режут, варят или обжаривают с овощами. На второй день наступает время супов — маставы, шурпы, думлямы. На третий день на столах появятся блюда из риса и теста. Будут манты, плов, бешбармак, лапша, выпечка, — рассказал предприниматель Саид Фархутдинов, который пришел на праздник вместе с семилетним сыном Аббасом.

Наконец, из мощных динамиков зазвучал призыв к молитве. Сотни тысяч голов склонились.

— Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков. Жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями, — поздравил с праздником всех верующих президент России Владимир Путин.

— Богослужения в этом году проходили в шести местах — в четырех мечетях и на двух площадках. Было порядка 240 тысяч человек, все прошло организованно, проблем не возникло, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Равиль Гайнутдин, председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России, председатель Совета муфтиев России

— Курбан-байрам — это праздник, являющийся достоянием человечества, ибо несет нам милость Всевышнего Аллаха и Его повеление не проливать человеческую кровь. На пути обретения милости Господа Всевышнего необходимо беречь человеческую жизнь, укреплять силу духа и веры, стать милосердным и сострадательным, творить добро и остерегаться от зла и греха. Праздник жертвоприношения учит вере, подкрепляемой добрыми делами и исполнением закона Единого Создателя. В этот момент мусульмане едины, нас собирает вера. Мы знаем, что перед Всевышним все равны и являемся друг другу братьями, каждому человеку на земле заповедан Создателем строгий запрет на бессмысленные жертвы и кровопролитие. Подобно паломникам, испытавшим небывалое чувство единения, духовного родства и желание заслужить довольство Создателя, нужно объединиться перед суровыми реалиями современности, отказавшись от незначительных противоречий, вражды, ненависти и злобы.

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