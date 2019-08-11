Топ-5 способов по борьбе с кризисом среднего возраста

Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста. По ее словам, мужчине необходима эмоциональная или физическая встряска. К примеру, он может заняться ремонтом, строительством дома, покупкой автомобиля.

По мнению клинического психолога, писателя, ведущего телеканала «Доктор» Михаила Хорса, справиться с кризисом среднего возраста прямолинейными и материальными методами нельзя, нужно пересмотреть свое отношение к жизни. Специалист дал несколько советов тем, кто хочет побороть упадническое настроение и апатию.

1. Признайте, что кризис есть.

Поймите, что это — не ваш личный выбор, а заболевание. В этой ситуации есть два разнонаправленных вектора: стремление к молодости или к смерти с мыслями о том, что надо купить место на кладбище. Поэтому надо осознать, что кризис среднего возраста сродни гриппу: первый является биологическим недугом, а второй — психологическим. Но пока не признается факт расстройства, то с ним ничего не сделаешь.

2. Работайте с причиной проблемы.

Напомним, что существует термин «кризис середины жизни». А причина его в том, что люди к 30–40 годам дают себе много жестких обещаний. Имеют планы, в которые вкладывают высокую степень ожиданий, все эти классические «дом, машина, карьера, семья». И далеко не всегда желаемое становится действительным, ведь цели изначально сформулированы в жесткой форме.

— А дальше человек рассуждает так: если я не достиг, то я плохой. Тогда он уходит во фрустрацию и самобичевание, апатию, и эти состояния отбирают у него личностные нервные ресурсы. Человек начинает терять и то, чего уже достиг. Возможен и другой вариант развития событий: мужчина думает, что он хороший, но не так жил. И в этой ситуации может случиться уход из семьи, с работы, — сказал Михаил Хорс.

3. Работайте с ожиданиями и переводите их в более реалистичное русло.

— Надо рассуждать так: «Если это произойдет, то будет хорошо, а если нет, то и не катастрофа, а возможность дальше над этим работать», — объясняет специалист. — Надо задать себе вопрос: «Я что, единственный человек на земле, желания которого обязаны выполняться?» Поймите, что так не бывает, у каждого есть ограничения возможностей. И они могут помешать выполнять то, что задумано. Если что-то складывается не так, как вы планировали, это не значит, что все однозначно плохо. Просто обстоятельства сложились иначе.

4. Избегайте обобщений.

Человек, если он добился не всего, чего он хотел, а только частично, считает, что ничего не достиг. Такая категоричность в суждениях присуща детям военных и учителей, считает психолог. Важно при кризисе среднего возраста не делать резких изменений, а формировать ценность того, что есть. Обесценивание достигнутого и желание бежать куда-то и что-то делать с нуля являются одними из главных проблем кризиса среднего возраста. Нечто новое должно надстраиваться на то, что вы имеете, а не заменять его.

5. Примите психологический дискомфорт через призму опыта.

Психологической и моральной боли часто боятся, так как многие родители своих детей с детства от нее пытаются спасти и не дают пережить. Из-за этого человек вырастает неполноценным и этот страх проносит через всю жизнь.

СОВЕТ

Спутнице мужчины лучше не замыкаться на кризисе своей половинки, а больше заниматься собой. Чтобы своим видом подавать положительный пример. Понимающий, но имеющий свою развивающуюся жизнь человек. При этом надо показать, что если потребуется помощь, то супруга ее окажет.

— Лучше, будучи партнером человека с кризисом, показать, что у вас есть свои занятия, так как навязывание помощи, если ее не просят, никакой пользы не принесет. Два главных условия для эффективной помощи: оказывать ее по запросу или когда видно, что человек старается сам. Чтобы решить проблему, можно ему помочь, например, найти новую работу, а не просто давать деньги, — резюмировал эксперт.

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