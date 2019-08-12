Бывший астронавт раскрыл размер зарплат в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет около 155 тысяч долларов в год, сообщил бывший астронавт НАСА Скотт Келли.

— Максимально астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно 155 тысяч долларов (около 13 тысяч долларов в месяц), — рассказал Скотт Келли корреспонденту РИА Новости.

Он добавил, что помимо зарплаты астронавтам оплачивают больничный, отпуск и страховку.

В отличие от российских коллег зарплата астронавтов НАСА не зависит от того, находятся они на Земле или в космосе.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию о зарплатах российских космонавтов. Оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей (около 933 долларов), космонавта — 63,8 тысячи (978 долларов), а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей (1,3 тысячи долларов).

Размер зарплаты увеличивается в соответствии с числом полетов в космос. Так, после трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере до 120 процентов. Кроме того, экипажам выплачивают денежное вознаграждение за каждый полет.

В «Роскосмосе» не стали называть конкретных сумм заработной платы космонавтов, но сказали, что их оклад сопоставим с окладом астронавтов НАСА.

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