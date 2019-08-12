Прихожане поделились мнением о гатчинском священнике

Игумена Фотия перевели из церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда Ленинградской области, так как он был «неприятным и требовательным» настоятелем. Такое мнение высказали местные прихожане.

Одна из жительниц Екатерина Богдан рассказала случай, произошедший во время Пасхи. Она с ребенком решила сходить на праздничную службу и освятить куличи.

— Пришли, игумена Фотия народ ждал долго. Пришел когда, весь в черном, просто водой побрызгал всех, и все, — сообщила Богдан.

Жительница деревни Большая Вруда Елена Хитрова считает, что, несмотря на недовольство людей, игумен Фотий не понесет должного наказания.

— Переведут его в другую церковь, и все. Пусть его Бог судит, — считает женщина.

По словам главы Большеврудского сельского поселения Алексея Музалева, после перевода священника на Гатчину число прихожан в церкви Успения Пресвятой Богородицы увеличилось, сообщает РИА Новости.

Напомним, 10 августа в Сети появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении малыша с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и негативную оценку пользователей социальных сетей. Позже было принято решение отлучить Фотия от службы за неподобающее поведение.

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