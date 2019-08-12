Как правильно загадывать желание на падающую звезду
За последнее время у Земли появилось множество космических «гостей». Совсем недавно мимо нашей планеты пролетел астероид QQ23 2006, в ночь с 12 на 13 августа нас ждет метеорный поток Персеиды, а в конце месяца рядом с планетой пронесется еще один астероид диаметром 160 метров. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, как правильно загадывать желания на падающую звезду.
По мнению астролога, психолога, специалиста по межличностным отношениям Лилии Любимовой, самое важное, чтобы желания были искренними.
— Они должны возникнуть быстро и от сердца. Первое, что появится в воображении, то и будет тем истинным, чего вы на самом деле хотите. Не нужно никаких особых ритуалов. Главное, чтобы желание было импульсивным и лаконично сформулированным. Конечно же, нельзя ничего добавлять, иначе звезда успеет упасть, — подчеркнула Любимова.
Отметим, что астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле в конце августа, будет находиться в 40 раз ближе к нашей планете, чем Венера.
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