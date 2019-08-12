Священник был не прав, но дело не только в этом...

В центре очередной новости, взлетевшей в топы СМИ, вновь оказалась Русская православная церковь.

Игумен Фотий (Нечипоренко), по мнению своего священноначалия, повел себя недопустимо резко с грудным ребенком, во время отправления таинства крещения, от чего младенец, по словам его матери, получил ссадины, а сама она была чуть не до смерти перепугана.

Как обычно взгляды разделились. «Не троньте священника! Не лезьте со своим уставом в чужой монастырь!», – говорит часть верующих, которые привыкли видеть в фигуре любого человека в рясе безусловный авторитет. «Очень уж грубо с младенцем нельзя поступать! Посмотрите, как он кричит! Что делают..!» - надрываются антиклерикалы.

Точку поставил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, запретя Фотия в служении на год. Санкция эта для верующего человека, конечно, весьма чувствительна и должна побудить задуматься о своих поступках. Через год с игуменом, вероятно, состоится серьезный разговор, где он расскажет к каким выводам пришел за время, отведенное для обдумывания поступка.

Увы, как показывает практика, таинство крещения не только для многих прихожан, но и священников часто превращается в формальность. Пришли, узнали размер пожертвования, купили брошюрки в церковной лавке, а затем явились с крестными в назначенный день. Думается, что такой подход в принципе выхолащивает смысл таинства, превращая его в некое обрядовое действо, которое исполняют, только потому, что «так надо».

Церковь для человека, а не человек для церкви Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=3Ev7YwKqaC0)

Между тем, священник перед совершением таинства должен хотя бы на пальцах объяснить родителям смысл самого таинства и всех, сопутствующих ему манипуляций с водой. Возникающий на этом этапе проблемы порождают целый ворох всевозможных околобогословских коллизий: а во сколько лет крестить дитя, а если оно надрывается и криком кричит, а если вдруг случится неожиданность во время обряда и младенец намочит пеленки? Все возможные случаи ни в каких канонах и правилах предусмотреть нельзя, поэтому обычно принято полагаться на мудрость, опыт и, самое главное, такт священника, который берет на руки грудника. Если дитя больно или излишне нервничает, не лучше ли будет перенести таинство хоть ненадолго, ведь и вполне взрослые люди крестятся и никто не делает из этого проблемы.

Излишне настойчивое поведение священника при крещении ребенка не создает ли соблазн для родителей больше не посещать храм?

В чужой монастырь со своим уставом ходить не принято, но не нужно забывать, что церковь создана для человека, а не человек – для церкви.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Виноградов: Руки прочь от отца Фотия

Колонка обозревателя ВМ Михаила Виноградова:

Напомню поговорку: «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Пришел в храм – стой, где надо, на амвон не заходи, службу слушай, таинства принимай. Нас всех подводит, по сути, одно: отношение к церкви как к месту оказания услуг (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»