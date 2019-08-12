Руки прочь от отца Фотия

Скандал, вызванный неаккуратным проведением крещения годовалого младенца в Гатчине, набирает обороты.

«Грубый батюшка» становится мемом в социальных сетях после появления скандального видео в прошедшее воскресенье.

Игумен Мариенбургского Покровского храма Гатчины Фотий (Нечипоренко) весьма неоднозначно проводил обряд крещения ребенка. В результате малыш получил синяки и ссадины, а родители написали заявление в полицию.

Отца Фотия после экстренной проверки, организованной архиереем, столь же торопливо наказали. Сразу запретом к служению и проведению таинств сроком на год с выведением за штат Гатчинской епархии. Уж поверьте, для воцерковленного христианина это жестокое наказание.

А что же сам священник? Отец Фотий, служащий в епархии уже 26 лет, виноватым себя не признал. Он дал интервью Пятому каналу, в котором заявил, что крещение прошло бы спокойно и нормально, не будь молодая мать такой истеричной. По его мнению, матери ребенка было просто напросто скучно из-за наличия огромного количества свободного времени, потому она и решила устроить скандал.

По оценке опытного священника, ничего страшного не произошло. И даже больше – он отметил, что подобные вещи на крещении случаются постоянно, потому что такое событие всегда является для ребёнка стрессом. Но до вчерашнего дня никто в полицию не обращался.

Священник в храме - главный Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=3Ev7YwKqaC0)

Отец Фотий напомнил правила церкви: только духовенство может вмешиваться в таинство крещения, а не обычные миряне, которые просто помешали ему выполнять священный пастырский долг. Такой вот получился светско-церковный хайп.

Напомню поговорку: «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Пришел в храм – стой, где надо, на амвон не заходи, службу слушай, таинства принимай. Нас всех подводит, по сути, одно: отношение к церкви как к месту оказания услуг. К этакому сервису, в котором трудятся бородатые менеджеры в расшитых византийских визах. Заплатил – тебе квартиру освятили, еще добавил – навесили на колеса внедорожника по паре мощных молитв… Все, что можно освятить за плату, отцы сделают, хоть большой десантный корабль освятят. А хотите – коровник? А уж крестить и отпевать, так вообще, чуть не бесплатно обязаны.

А тут – женщина начала права начать качать перед всеми прихожанами. Поймите вы уж конец, Храм – не МФЦ и не «Служба одного окна». В доме Господа не вопят, не упирают руки в бока или спорят со священнослужителями. Особенно, если совершается таинство… В этом – основной смысл крещения. Здесь вам не услуги оказывают и не сервис, вы пришли туда сами, добровольно, осознавая последствия. И принесли своего малыша, чтобы и его души коснулось сакральное.

Грубого или иначе как-то нагрешившего батюшку и без ваших воплей ждет наказание. Даже два: сначала от Церкви, а уж по смерти и от Господа. Говорят, своих слуг он судит особо строго.

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Колонка обозревателя ВМ Геннадия Окорокова:

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Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»