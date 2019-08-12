Протоиерей рассказал о главной ошибке родителей при крещении ребенка

Гатчинский священник игумен Фотий 12 августа был отстранен от служения из-за того, что грубо обошелся с ребенком во время крещения, вызвав истерику у его матери. «Вечерняя Москва» решила спросить у православных священников, как проводить этот обряд, чтобы не возникло претензий и конфликтов.

Протоиерей Александр Ильяшенко отметил, что одна из главных ошибок родителей, приносящих детей на крещение, — это слишком большой возраст младенца, которого планируется провести через таинство.

— Самое сложное — это крестить ребенка тогда, когда он уже что-то понимает. Судите сами: с его точки зрения он оказывается в непривычной обстановке, а совершенно незнакомый бородатый дядька, непонятно как одетый, берет и погружает в воду с головой. Естественно, дитя плачет, упирается и сопротивляется. Обычно виноваты в такой ситуации именно родители, а не священник. Батюшку, получается, загоняют в угол, как в Гатчине, — сказал Александр Ильяшенко. — Лучше всего приносить ребенка в течение первых нескольких недель, тогда крестины пройдут спокойно.

Протоиерей напомнил: таинство совершается для того, чтобы человек стал членом церкви и активно участвовал в духовной жизни через общество родителей или крестных. Поэтому очень важно, чтобы последние тоже были людьми искренне верующими, способными воспитывать ребенка православным человеком. Но если родителям крещение нужно только, чтобы поставить в голове некую «галочку», то лучше отложить обряд до того, как дитя вырастет.

— Если родители не собираются воспитывать ребенка в церковной традиции, то и в крещении нет никакого смысла, ведь они сами должны быть крепки в вере и готовы наставлять дитя. В таком случае чем раньше произойдет крещение, тем лучше, — добавил Александр Ильяшенко.

Протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что гатчинский игумен поступил согласно всем канонам, а шумиху вокруг раскручивают в основном богоборцы.

— Этот случай хотят использовать, чтобы поменять нам веру. Ведь крещение должно совершаться погружением, и никак иначе. А некрещеный человек в Царство Божие не входит, каким бы ни был хорошим. Об этом сказал Сам Христос: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». И еще: «Кто будет веровать и креститься — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет», — подчеркнул Всеволод Чаплин.

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